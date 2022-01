Viti al Napoli, l'agente frena: «Non ne abbiamo più parlato»

Tra i profili più interessanti di questa Serie A c'è sicuramente Mattia Viti, difensore dell'Empoli che tanto bene sta facendo con Andreazzoli in Toscana e sembra già pronto al passo successivo. «Si parla molto di lui, è normale, è uno dei pochi 2002 in Serie A. Poi l’Empoli sta facendo grandi cose, i loro giocatori sono in una vetrina importante ed è normale che siano sulla bocca di tutti» ha spiegato il suo agente Augusto Carpegiani.

«Mattia è ovviamente seguito, è un giovane di grande prospettiva, ma bisogna capire il Napoli che politica adotterà per quel ruolo» ha spiegato a Radio Marte. «Che difensore è? È molto attento, bravo tecnicamente e a impostare, bravo anche nella marcatura. Sicuramente è un ragazzo di prospettiva. Giuntoli? Non ho mai parlato con lui di Viti, sinceramente. Si parla di tanti club e non solo di Napoli».