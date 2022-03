Viviano fa arrabbiare i tifosi azzurri: «Cuadrado tuffatore, come i napoletani»

Hanno fatto discutere molto nelle ultime ore le parole di Emiliano Viviano, ex portiere di Bologna e Inter, oggi al Karagümrük: «Cuadrado simulatore? È sempre stato un tuffatore, io lo prendevo in giro a Firenze dicendogli che era furbo come un napoletano!» ha detto l'estremo difensore ai microfoni di 'Offside - Terzo Tempo', una frase che tanti napoletani e tifosi azzurri hanno interpretato male.

In retem infatti, tanti tifosi azzurri hanno chiesto a Viviano di aggiustare il tiro su quanto detto, per non accostare il termine "napoletano" a un'accezione negativa, come in questo caso. Il portiere ha parlato anche di Maradona: «Messi è tecnicamente più forte di lui, ma non può mai essere come Diego, per quello che lui rappresentava. Ci sono tanti fattori per valutare un giocatore: Maradona è inarrivabile. Sono epoche diverse, è vero, ma faccio un discorso legato alla grandezza del personaggio Maradona rispetto a Messi».