Wanda Nara fa impazzire Napoli: «Sei a Capri, portaci Icardi»

Si è fatta notare nelle ultime ore per la sua vacanza tutta foto e post social Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi che sta trascorrendo a Capri questi giorni di relax, ma in uno degli ultimi scatti caricati la bella showgirl argentina ha fatto impazzire i tifosi del Napoli. «Dovunque sono andato nel mondo ho visto che c'era bisogno di un poco di Napoli» ha scritto Wanda in uno dei suoi post su Instagram, scatenando i commenti calcistici dei tifosi azzurri sull'attaccante del Psg: «Portaci Icardi», «Adesso fatti raggiungere anche da Icardi» hanno scritto.