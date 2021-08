Live Wisla Cracovia-Napoli 0-0: Spalletti prova Politano falso nove

Torna in campo oggi il Napoli, largamente rimaneggiato in attesa del recupero dei nazionali. Toccata e fuga a Cracovia, seconda amichevole internazionale dopo il clamoroso successo di Monaco e prima del secondo ritiro a Castel di Sangro. Contro il Wisla Cracovia già in testa al campionato polacco dopo due partite, Luciano Spalletti deve fare a meno di tanti titolarissimi, l'ultimo in ordine di tempo è Osimhen, e sperimenta Politano nel ruolo di falso nueve. Arbitra Zlotek di Gorzyce.

Wisla Cracovia (4-3-3)

Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; El Mahdioui, Skvarka, Kuveljic, Yeboah; Mlynski, Brown Forbes.

A disposizione: Rosa, Wachowiak, Mehremic, Hugo, Kliment, Zukow, Sobol, Koncewicz, Duda, Szot, Strazynski, Plewka. All. Hyballa.

Napoli (4-2-3-1)

Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Machach, Zielinski, Zedadka; Politano.

A disposizione: Boffelli, Idasiak, Costa, Manolas, Zanoli, D’Agostino, Iaccarino, Gaetano. All. Spalletti.