Un grande gol per il momentaneo pareggio a Cracovia, una rete che però fa il paio con l'errore dal dischetto del primo tempo per Matteo Politano. «Altra bella partita» ha scritto l'esterno azzurro sui social dopo il fischio finale. E poi la battuta simpatica per il suo errore: «Meno male che c’è Lorenzo Insigne a battere i rigori».