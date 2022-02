Xavi schianta il Valencia e pensa a Napoli: «Con gli azzurri abbiamo fatto meglio»

Un 4-1 in casa del Valencia che non lascia spazio a interpretazioni, con una partenza sprint e tre punti fondamentali nella rincorsa alla Champions. Il Barcellona va a valanga al Mestalla e si gode i primi gol di Aubameyang, a pochi giorni dal ritorno di Europa League contro il Napoli. «In generale sono contento di quanto fatto, nel primo tempo sicuramente meglio che nella ripresa. È stata una buona vittoria. I gol stavolta sono arrivati, è una questiona di confidenza e fiducia davanti alla porta. Il risultato oggi ci ha dato ragione, ma con il Napoli giovedì abbiamo giocato anche meglio» ha spiegato Xavi.

LEGGI ANCHE Fabian-Arsenal, incontro con agenti: Arteta lo ha chiesto in estate

La testa ora va a Napoli e al turno decisivo europeo. «Dobbiamo trovare la continuità ora, se vogliamo centrare la Champions» ha detto Xavi in conferenza. Il Barcellona, con la vittoria di oggi, sarebbe in Champions League. «Vincere ti dà sempre maggiore fiducia. E vincere in casa del Valencia è ancora meglio, ci dà morale in vista del ritorno a Napoli. Araujo aveva problemi, ho parlato personalmente con lui prima del match ed ha stretto i denti».