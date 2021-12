Xavi spaventa il Napoli col mercato: «Haaland? È un'ipotesi a gennaio»

Sconfitto dal Boca Juniors ai rigori nella prima "Maradona Cup" disputata ieri, Xavi ha dimostrato ancora una volta di avere la testa già proiettata al prossimo mercato. Il suo Barcellona - che sfiderà il Napoli di Luciano Spalletti a febbraio in Europa League - deve rialzarsi dal periodo complicato che vive in stagione e una delle armi potrebbe arrivare proprio a gennaio.

In particolare, Xavi non ha chiuso la porta ad investimenti importanti: «È vero, abbiamo la necessità di rinforzarci sul mercato, il Barcellona è un club che deve essere sempre attento» - ha spiegato nell'analisi del match in Arabia Saudita - «Haaland? È un'ipotesi, vedremo quello che accadrà». Parole che spaventano anche i tifosi del Napoli, che non vorrebbero ritrovarsi a fronteggiare uno degli attaccanti più in forma degli ultimi anni.