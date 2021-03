Younes ha conquistato l'Eintracht: sarà riscatto con un anno d'anticipo

Tutti pazzi per Amin Younes. L'esterno tedesco ex Napoli, in prestito all'Eintracht Francoforte da inizio stagione, sta convincendo tutti in Germania e nel suo nuovo club, che sta disputando un'ottima stagione. L'Eintracht è infatti al quarto posto in Bundesliga, a un passo dal terzo gradino del podio occupato in questo momento dal Wolfsburg e davanti a altri top blub come Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

Secondo Sky Sport in Germania, l'Eintracht potrebbe anche riscattare il cartellino di Younes in anticipo: il Napoli, infatti, l'ha ceduto in prestito oneroso al club tedesco fino al 2022, prevedendone poi il riscatto. Ma l'Eintracht potrebbe anticipare il pagamento e assicurarsi il cartellino del calciatore già in estate, pagandolo circa 2-3 milioni al Napoli. Younes ha giocato fin qui 18 gare di campionato segnando anche 3 gol.

