Younes tra Eintracht e Arabia: ecco perché il Napoli monetizzerà

Dopo le voci dei giorni scorsi, l'Eintracht Francoforte è pronto a riscattare definitivamente dal Napoli Amin Younes. Il giocatore tedesco si è trasferito in Germania un anno fa dopo la stagione con il Napoli, sarebbe in prestito fino al 2022 ma ora il club di Bundesliga può comprarlo definitivamente e poi rivenderlo in Arabia Saudita, forte di un'offerta importante per lui.

Secondo quanto riportato da Sky Sport in Germania, l'Eintracht si assicurerebbe così una plusvalenza da reinvestire sul mercato: i tedeschi da giorni cercano di convincere il Milan alla cessione di Hauge già in questa sessione di mercato estiva e così facendo avrebbero la liquidità giusta per convincere i rossoneri. Il Napoli potrebbe così incassare altri 3 milioni dalla cessione.