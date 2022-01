Younes, no al ritorno in Serie A: il Napoli può cederlo in Turchia

No al Genoa, per ora. Amin Younes può lasciare la Germania per trasferirsi in Turchia: l'ex esterno azzurro, ancora di proprietà del Napoli, cambierà maglia ancora una volta in questo mercato di gennaio ma il ritorno in Italia - che sembrava potersi concretizzare in queste settimane - non ci sarà, con la destinazione turca molto più probabile.

Sulle tracce di Younes ci sono due squadre della Serie A turca: il Sivasspor, che ha già contattato il Napoli in queste ore, e l'Antalyaspor, disposto a fiondarsi sul calciatore. La storia d'amore con l'Eintracht Francoforte è agli sgoccioli, già da tempo Younes è ai margini della rosa e si allena praticamente da solo. Il club azzurro può cederlo definitivamente in Turchia senza aspettare la fine del prestito del prossimo giugno.