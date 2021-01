«Si è messo in grande evidenza, l’Hellas è consapevole che è un calciatore che piace, e quindi credo che nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra». Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni, gioca già le carte della prossima estate, in una sessione di mercato che vedrà con ogni probabilità il cambio maglia del centrocampista veronese.

Una cessione quasi costretta per Zaccagni, tra gli obiettivi più importanti del Napoli in questa sessione invernale. «Perché il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere» ha continuato l'agente del calciatore ai microfoni di Radio Rai. «Sicuramente troverà spazio in una delle grandi squadre italiane».

