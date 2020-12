L'ottimo campionato di Mattia Zaccagni sta attirando sirene di mercato sul centrocampista offensivo del Verona, nel giro della nazionale di Mancini. Secondo quanto riportato da Sportmediaset nelle ultime ore, anche il Napoli avrebbe chiesto informazioni alla società gialloblù per rinforzare il reparto in vista delle modifiche alla rosa della prossima stagione.

Un affare non prioritario, di certo, ma che, visti gli ottimi rapporti sul mercato - un anno fa i due club hanno concluso l'affare Rrahmani, oggi in azzurro - non è da escludere. Quella di Zaccagni sarebbe una mossa di mercato per la prossima stagione degli azzurri già avallata dalla guida tecnica, per un affare che vedrebbe sul piatto circa 20 milioni di euro.

