«Zaccagni sta facendo molto bene ed è normale che interessi ai grandi club della serie A. Tra questi c’è il Napoli». Fausto Pari non si nasconde, l'agente di Mattia Zaccagni ammette gli interessamenti azzurri al suo assistito ma scandisce anche le tempistiche dell'eventuale affare: «Ha una proprietà tecnica importante e lo certifica il gol che ha fatto allo Spezia. Ora è del Verona e credo resterà lì fino a giugno».

«I suoi obiettivi per il futuro sono crescere col Verona e magari giocare in Europa il prima possibile» ha continuato l'agente del centrocampista veronese a Radio Kiss Kiss. «Com’è giocare a Napoli? Con lui non ne ho parlato ancora. Parlerei con lui di Napoli solo se la trattativa con il club di De Laurentiis dovesse andare in porto».

