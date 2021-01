Il nome di Mattia Zaccagni torna a circolare in maniera importante in casa Napoli. Il club azzurro vorrebbe già in questa finestra invernale assicurarsi una sorta di prenotazione per il calciatore del Verona, che tanto bene ha fatto lo scorso anno in campionato e sta continuando anche in questa prima parte di stagione ad attrarre le attenzioni dei club più importanti in Serie A.

«Ma non c'è alcuna prenotazione da parte del Napoli, la notizia non corrisponde a verità» ha assicurato l'agente del calciatore Fausto Pari, nelle parole riportate da Sportmediaset. «Lo ribadisco ancora una volta, l’Hellas Verona non ha alcuna intenzione di privarsi di Zaccagni almeno fino a giugno. Mattia è un ragazzo perbene e ci tiene molto al rapporto che in questi anni si è instaurato con città, società e tifosi del Verona».

