«È vero, stiamo parlando con il Napoli per Zaccagni. Il club azzurro è molto interessato ma fino a giugno non faremo niente». La conferma della trattativa per il trequartista arriva da Setti, presidente del Verona, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Setti ha parlato già più volte con il ds azzurro, Giuntoli, che punta a sbaragliare la concorrenza di altri club per Zaccagni, in scadenza di contratto nel 2022.

