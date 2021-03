Zaccagni è pronto per una big: «Più facile con Juric a Napoli»

«Al Napoli piace Zaccagni, ma non solo agli azzurri». Fausto Pari, agente del calciatore del Verona, aggiunge un capitolo alla storia di mercato che si potrebbe concretizzare la prossima estate. «A fine stagione ci metteremo a tavolino col Verona e decideremo del suo futuro» ha detto l'agente intervenuto oggi a Radio Kiss Kiss.

«Zaccagni può giocare in svariati ruoli, Juric è stato bravo a ritagliargli il ruolo di attaccante ma in realtà nasce centrocampista» ha continuato l'agente. Le strade di mercato potrebbero portare in azzurro anche l'allenatore che l'ha lanciato a Verona. «Ha raggiunto una maturità invidiabile. Se a Napoli arrivasse Juric, per lui sarebbe ancora più semplice, ma comunque è già pronto per un top club come il Napoli».

