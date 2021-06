Zaccagni al Napoli, tempi lunghi: «I club ora devono fare plusvalenze»

Il mercato, ma non solo del Napoli, non è ancora cominciato. Perché? A parlarne è Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona che tanto piace al club azzurro. «Napoli-Zaccagni? Al momento è tutto fermo. In questo momento tutte le società hanno altro a cui pensare. Devono prima vendere per fare plusvalenze» le sue parole.

Tra l'occhio al bilancio dopo l'ultima stagione e un torneo internazionale in corso come gli Europei, che può cambiare anche le valutazioni di mercato, l'estate 2021 si prospetta rovente. «Il mio timore è che, in questi giorni e con il mercato fermo, si riempiano le prime pagine di tanti nomi ma in realtà ci sono pochi movimenti in corso» ha commentato Pari a Radio Kiss Kiss.