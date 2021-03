Zaccagni-Napoli rinviato a giugno: «A gennaio il club non aveva soldi»

Tra i nomi più importanti del prossimo mercato del Napoli c'è quello di Mattia Zaccagni, centrocampista esploso a Verona negli ultimi mesi. «Zaccagni ha tecnica e può fare di tutto, per questo si sente anche che può essere l’uomo giusto come sostituto di Fabian, ma lo spagnolo è più costruttore di lui ad oggi» ha specificato il suo agente Fausto Pari. «C'è stato un corteggiamento incessante e pesante a gennaio da parte del Napoli per Zaccagni, ma tanti club come anche il Napoli non avevano la disponibilità a causa della crisi economica».

L’affare quindi può spostarsi alla prossima estate. «La trattativa di gennaio era da finalizzare per giugno e non si è concretizzata» ha continuato Pari a Radio Kiss Kiss. «Il mercato è stato accantonato a Napoli perché poi ci sono stati i problemi di risultati e il caso Gattuso. L’interesse credo sia forte anche attualmente e a prescindere da chi allenerà il Napoli il prossimo anno, di questo però dovete parlarne con Giuntoli».