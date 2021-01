La cocente sconfitta di Verona è stata anche l'occasione per Cristiano Giuntoli e il Napoli di approfondire da vicino l'argomento Mattia Zaccagni. Il fantasista dell'Hellas - ieri anche in gol al Bentegodi per il 3-1 finale dei padroni di casa - resta l'obiettivo numero uno del club azzurro che vorrebbe portarlo a casa con un affare simile a quello di Rrahmani un anno fa.

Sì, perché il Verona ha posto un veto di mercato in questo inverno, ma l'obiettivo del Napoli è essere in pole e magari provare a chiudere l'affare già a gennaio, per poi accogliere il calciatore a giugno. I rapporti tra i due club sono ormai noti e ottimi e, secondo Sky Sport, il Napoli non mollerà la presa su Zaccagni per anticipare tutte le altre pretendenti in Italia.

