Le ottime prestazioni degli ultimi mesi hanno acceso i riflettori su Mattia Zaccagni, il centrocampista offensivo che a Verona ha sorpreso in positivo tutti. Il Napoli ha chiesto già informazioni sul suo conto ma sembra che la prossima sessione estiva di mercato possa essere piena di pretendenti per il calciatore dell'Hellas, pronto a lasciare i gialloblu solo a fine campionato.

Il prezzo di Zaccagni, oggi, si aggira sui 20 milioni di euro, una cifra accettabile ancheper altre squadre italiane. Su di lui, infatti, non si è mosso solo il Napoli: l'Atalanta ha puntato i fari, così come anche l'Inter, sempre attenta ai potenziali colpi dalla Serie A. Nessuna trattativa avanzata al momento ma solo richieste di informazioni per capire la fattibilità dell'affare la prossima estate.

