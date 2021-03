Zaccheroni boccia il Napoli: «Osimhen non è Higuain»

«Il Napoli? Gli manca ancora qualcosa, a parte le tensioni interne di cui si legge, ho sempre avuto dei dubbi sulla capacità realizzativa di questa squadra, non ha il cecchino davanti. Osimhen non mi sembra Higuain. Il Napoli migliore era quello con Higuain che faceva più gol che partite, con Mertens, Hamsik e Callejon che segnavano, e non aver vinto con quei gol significa che devi sperare nel calo degli altri. Il Napoli ha bisogno di tempo per essere competitivo per lo scudetto, non è ancora pronto». Sono le parole dell'ex tecnico di Milan e Juventus, Alberto Zaccheroni sulla corsa scudetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA