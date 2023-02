Zanetti deluso: «Mi aspettavo di più contro il Napoli»

Una sconfitta che ci sta per Paolo Zanetti e l'Empoli, un ko contro la capolista Napoli che lascia spazio a pochi dubbi: «Sono contento di alcune cose: che non molliamo mai e che tutto sommato portiamo a casa un risultato dignitoso. Il Napoli da vicino è impressionante, noi ci abbiamo provato ma abbiamo commesso due errori che sono diventati due gol. E dopo c'è una montagna difficile da scalara. Siamo una squadra giovane, ci resta una buona prestazione» ha spiegato.

«C'era un po' di tensione all'inizio, eravamo meno fluidi di altre volte. Sono segnali che c'è qualcosa che non va nella testa, avevamo un po' di timore per l'avversario» ha continuato Zanetti a Dazn. «Questo Napoli in settimana ha ridicolizzato una squadra che ha vinto l'Europa League, non sarebbe stato facile per nessuno. Non abbiamo avuto la solita qualità, abbiamo provato a cambiare giocando sugli esterni ma mi aspettavo potessimo fare qualcosa in più. Ci siamo tolti il dente di giocare contro la capolista e ora pensiamo al futuro».