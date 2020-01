LEGGI ANCHE

Una brutta notizia per tutti i romanisti e per il calcio italiano l'infortunio al crociato diche ha condizionatodi ieri sera all'Olimpico. Il brutto episodio per il giovane talento giallorosso ha smosso tutta l'Italia del pallone e anche Arkadiusz Milik , l'attaccante delche questa mattina ha voluto mandare un messaggio al collega.«Io so come ci si sente, ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicoló» ha scritto l'attaccante azzurro che per ben due volte negli ultimi anni si è trovato nella stessa situazione di, infatti, si è operato ad entrambe le ginocchia nei primi due anni di esperenza a Napoli