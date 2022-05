Zanoli, il coraggio di Spalletti: «Vorrei restare ancora a Napoli»

La prima volta anche in nazionale Under 21 non si scorda mai? Chiedetelo a Alessandro Zanoli, il terzino del Napoli che ha parlato dal ritiro degli azzurrini della sua prima esperienza con la nazionale di Nicolato. «Puntavo molto a questa convocazione, era uno dei miei obiettivi. Sono onorato di indossare questa maglia. Mi rendo conto dell'importanza di questo momento, sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono date e personalmente, se dovesse arrivare la mia occasione, cercherò di sfruttarla al meglio» ha spiegato l'azzurro.

Quale futuro dopo l'ultima parte da protagonista a Napoli? «Vorrei restare lì anche il prossimo anno, ma non dipende solo da me» ha spiegato Zanoli in conferenza. «Spalletti ha avuto fiducia in me e in generale crede molto nei giovani: basta fargli vedere il proprio valore in allenamento, poi lui ha il coraggio di metterti in campo come ha fatto con me».