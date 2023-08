Zanoli, dove va: lo Sporting è in Italia, può saltare il prestito al Genoa

Le avances di qualche settimana fa non si sono arrestate. Tanto da portare addirittura in Italia in queste ore Hugo Viana: il dirigente dello Sporting CP, secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano Record, è stato nel nostro Paese per poter visionare e anche trattare da vicino due calciatori, da un lato Alessandro Zanoli del Napoli e dall'altro Morten Hjulmand del Lecce.

I portoghesi sperano nel doppio acquisto ma trattare con il club di Aurelio De Laurentiis non sarà semplice: Zanoli sembra promesso sposo del Genoa, il Napoli preferirebbe mandarlo in prestito ancora per un anno per poter poi decidere del sui futuro tra una stagione, chiuso sempre in azzurro dal capitano Di Lorenzo. Ma l'inserimento dello Sporting può ingolosire il Napoli e magari far saltare la trattativa che lo porterebbe a Genova. Agli azzurri servirebbe in ogni caso un terzino alternativo, che possa far poi rifiatare Di Lorenzo.