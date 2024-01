Zanoli, cessione in standby: niente Genoa se Dragusin va al Tottenham

Con Radu Dragusin destinato a vestire la maglia del Tottenham si complica anche la cessione al Genoa di Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000 del Napoli era pronto a lasciare la squadra di Walter Mazzarri ancora una volta a gennaio - come era successo un anno fa per vestire la maglia della Sampdoria sempre in prestito - alla ricerca di continuità, ma l'affare del difensore romeno rovina i piani del club azzurro che ora si ritrova con un terzino di troppo dopo l'arrivo di Pasquale Mazzocchi.

Nell'affare che porterà infatti Dragusin a Londra, il Genoa riceverà in prestito fino a fine stagione dal Tottenham Djed Spence, il terzino inglese 23enne che si trasferirà in Serie A in prestito almeno fino a fine anno, riempiendo la casella che sarebbe stata di Zanoli.

La cui cessione ora è in standby in casa Napoli, con gli azzurri che pure per Dragusin ci hanno provato fino all'ultimo minuto, senza fare però breccia nel cuore del calciatore nonostante una importante offerta.