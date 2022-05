Zanoli e Gaetano convocati in nazionale: Mancini chiama i due gioielli del Napoli

Tempo per la ricostruzione, Roberto Mancini guarda all'Italia che sarà: il ct azzurro ha convocato 53 giocatori che visionerà da vicino con il suo staff tra martedì 24 e giovedì 26 maggio, tre giorni di lavoro intenso a Coverciano per testare i nuovi prospetti del calcio italiano. Tra i 53 nomi, nel secondo gruppo atteso dal ct, anche quelli di due napoletani: la prima volta in nazionale maggiore per Gianluca Gaetano e Alessandro Zanoli, due classe 2000 che hanno già esordito in prima squadra e che faranno parte del gruppo di Luciano Spalletti del prossimo anno.

👏 Complimenti ad Alessandro Zanoli convocato da Mister Mancini per i tre giorni di lavoro a Coverciano😍 https://t.co/6up1JC2Tt1 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 20, 2022

Gaetano, che ha appena vinto con la Cremonese il campionato di Serie B conquistando la promozione, conosce già l'azzurro della nazionale, essendo ormai stabilmente nel giro dell'Under 21 del ct Nicolato. Anche Zanoli aveva vestito l'azzurro della nazionale under 18: il terzino del Napoli quest'anno ha avuto spazio con Spalletti nel finale di stagione anche a causa dell'infortunio di Di Lorenzo in quel ruolo. Il club azzurro ha voluto congratularsi con entrambi i calciatori cresciuti nel vivaio negli ultimi anni. Nello specifico, sono 29 i calciatori di Serie A, 18 quelli di Serie B e 6 quelli impegnati all’estero. Il più giovane tra i convocati è il trequartista dell’Udinese Simone Pafundi, 2006, mentre il più esperto è il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario (’96).