Napoli, Zanoli vede la permanenza: «Bisogna sempre crederci»

Il mercato sta per concludersi e per Alessandro Zanoli stanno per aprirsi definitivamente le porte della prima squadra. A meno di stravolgimenti degli ultimi giorni il terzino classe 2000 resterà nella prima squadra azzurra insieme con Luciano Spalletti, dopo aver ben impressionato e convinto l'allenatore azzurro in questa estate di preparazione. «Bisogna sempre crederci» ha scritto sui social l'azzurrino.