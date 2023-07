Zanoli in prima pagina in Portogallo: «Lo Sporting non molla l'azzurro»

Tra le pretendenti a Alessandro Zanoli ora lo Sporting CP sembra poter essere in prima fila. A confermarlo è anche il quotidiano sportivo portoghese A Bola, che in prima pagina presenta il terzino classe 2000 degli azzurri. «Ci sono ancora diversi ostacoli da superare, con lo Sporting che attende di conoscere la scelta definitiva di Garcia: se Zanoli sarà il vice Di Lorenzo resterà in azzurro, in caso contrario si aprirà la strada ad un nuovo prestito» si legge dal quotidiano portoghese.

Il Napoli potrebbe prendere Faraoni per sostituire Zanoli il prossimo anno.