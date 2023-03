Zanoli, primo gol in A con la Samp: «Via da Napoli per la continuità»

Un gol che vale anche una vittoria. La prima rete in Serie A sarà indimenticabile per Alessandro Zanoli: «In quel momento mi sentivo di andare avanti e ci ho messo tutte le forze che avevo, è stata una partita stremante. Sono felice per il gol e per i tre punti, è fondamentale per il percorso salvezza» ha detto il terzino che a gennaio ha lasciato in prestito Napoli per trasferirsi alla Sampdoria.

«Mi serviva continuità per giocare, che a Napoli giustamente non trovato. Ringrazio Stankovic, partita dopo partita mi sento sempre più fiducioso» ha spiegato Zanoli dopo il successo interno contro il Verona «Giocare sempre tutta la partita aiuta a crescere, anche se a Napoli ho imparato molto guardando certi giocatori di assoluto livello come Di Lorenzo, un top a livello mondiale. Ma anche qui ci sono giocatori importanti che ti fanno sentire a casa».