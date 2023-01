Zanoli, l'agente conferma: «L'obiettivo è tornare a Napoli»

Sei mesi alla Sampdoria per tornare meglio di prima. Alessandro Zanoli giocherà in blucerchiato la seconda parte di stagione, ieri già l'esordio durante il match proprio contro il Napoli: «Ma l’obiettivo è diventare quello che aspettiamo tutti possa diventare» le parole del suo agente Alessandro Moggi «Il doppio scambio è stata una buona operazione per lui, perché gli consente di misurarsi con altre squadre e acquisire esperienza».

Una doppia occasione che fa bene anche alla squadra di Luciano Spalletti, dove è arrivato Bartosz Bereszynski: «Al contempo consente al Napoli di avere un giocatore con esperienza che farà le sue partite. È stata una scelta, in uscita e in entrata, lungimirante del Napoli» ha continuato a Radio Crc «Sono molto soddisfatto di ieri, non ci dimentichiamo che non è semplice entrare in campo dopo mesi di sostanziale inattività. È importante il dato del suo inserimento immediato e della sua personalità».