Zanoli, per Spalletti gioco ovunque: «Napoli è la mia occasione migliore»

Sei presenze in Serie A e il sogno di poter guadagnare la prima partita da titolare a Bergamo. Alessandro Zanoli è pronto. Scendere in campo se Spalletti dovesse scegliere lui contro l’Atalanta: «Per me è stato fondamentale l’aiuto Di Spalletti durante tutta la stagione, gli sarò sempre riconoscente» ha detto il terzino che potrebbe sostituire Di Lorenzo «Ma lui è tra i migliori d’Europa. Una ispirazione anche quando lo guardo in panchina. Il mio idolo? Da bambino amavo Zambrotta».

LEGGI ANCHE Ospina e la Colombia si rilanciano: un buon pareggio per Lozano

«Mi trovo bene con tutti, con Juan Jesus abbiamo un gran rapporto, è come un fratello maggiore» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Gioco a destra per sfruttare al meglio il mio piede, ma potrei adattarmi anche a sinistra. Sono a disposizione di Spalletti e non ho mai pensato di andar via da qui: crescere a Napoli è un’occasione unica. Lo scudetto? Magari. Ma noi ci crediamo e ci stiamo lavorando».