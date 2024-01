Zerbin, l'agente: «Garcia l'ha voluto al Napoli. Ora deve andare a giocare»

«Garcia è stata la persona che ha preteso la conferma di Zerbin al Napoli quando avevamo chiesto di andare a giocare, evidentemente perché lo stimava, ma non ha trovato spazio». Queste le parole di Giulio Marinelli, agente del calciatore che ha deciso con una doppietta la sfida di semifinale in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina «Con Mazzarri sta giocando. Trasferimento in prestito? Le valutazioni cerchiamo di farle a tutto tondo e non farci condizionare da una partita, rimaniamo dell’idea che sarebbe giusto che Zerbin andasse in una squadra dove può trovare più spazio».

«Era giovane quando il Napoli l’ha comprato, adesso è arrivato il momento in cui può essere messo alla prova con maggiore continuità» ha spiegato a Radio Crc «Ha l’ambizione di giocare nel Napoli, ma magari tornarci con forza, tant’è che ha un contratto lungo. Sul secondo gol si è vista la sua cilindrata, il suo carattere e la sua determinazione.

Sicuramente un po’ di tempo fa la squadra non stava benissimo, non sono in grado di dire perché, ed è altrettanto vero che la squadra fisicamente è in condizione adesso. L'ho sentito dopo la doppietta, era carico ma lucido. È stata molto bella la reazione dei suoi compagni alle sue reti. L’inserimento nel gruppo è totale, pieno, a dispetto dei pochi minuti giocati fino a un mese e mezzo fa».