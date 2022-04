Napoli, Zerbin pensa alla Serie A: «È un sogno, magari col Frosinone»

In prestito dal Napoli in Serie B, Alessio Zerbin è tra i profili più interessanti dell'ultimo campionato. Ieri altro gol con il Frosinone nella sfida vinta contro il Monza, il ritorno in azzurro in estate è più di una probabilità. «La Serie A è un piccolo sogno che ci teniamo lì. Prima però dobbiamo ragionare i playoff con le ultime due gare» le parole dell'esterno azzurro al termine del match.

«Possiamo giocarcela con tutti. Contro il Monza si è visto un grande Frosinone: abbiamo preparato benissimo il match, anche perché dopo l'andata avevamo il dente avvelenato» ha aggiunto Zerbin, che potrà tornare a Napoli al termine dell'anno per essere valutato dallo staff tecnico. «Quella gara ci ha fatto crescere, abbiamo cambiato marcia, migliorando sul piano tecnico, tattico e fisico. Importante è stato anche l'aiuto del pubblico».