Zerbin al Frosinone? «Vogliamo concretizzare l'affare»

«Bonifazi, Zortea e Zerbin? Sono tutti e tre giocatori che ci piacciono» le parole di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone che dopo una grande campagna di rafforzamento in estate anche in questo mercato invernale vuole regalare a Eusebio Di Francesco le pedine giuste per guadagnarsi la salvezza in Serie A.

Tra i giocatori seguiti anche il napoletano Alessio Zerbin: «Alessio è già stato con noi, anche gli altri due calciatori ci piacciono. Vediamo se riusciamo a concretizzare il loro arrivo, finché non ci sono le firme bisogna aspettare», ha detto Angelozzi a Dazn.

Zerbin ha giocato in prestito a Frosinone in Serie B nella stagione 2021/22, mettendo insieme 9 gol in 31 presenze.