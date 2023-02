Zerbin, nessun rimpianto: «Mai pensato alla cessione, voglio Napoli»

«Non ho mai pensato di andare via, non ho mai chiesto di andare via, mi trovo benissimo qui, mi sento parte del progetto e vogliamo conquistare qualcosa di importante». Le parole sono di Alessio Zerbin, esterno del Napoli che è stato confermato da Spalletti in prima squadra quest'anno: «Io mi sento dentro questo sogno che cercheremo di raggiungere in tutti i modi. Sono contento di stare qui per qualcosa di grandissimo. Come ha detto Simeone non giocare non è mai facile, ma quando sei in un gruppo così forte anche pochi minuti, allenarsi e farsi trovare pronti, fa la differenza».

«Spalletti mi tiene al lavoro per migliorare alcuni aspetti, è motivo di crescita, mentale ma anche tecnica sul campo. Lui in questo è veramente bravo, ti fa dare il meglio» ha detto a Radio Kiss Kiss «Abbiamo dimostrato in Champions che il nostro non è un rendimento che manteniamo solo in Italia. A Empoli andiamo a fare una partita non facile, loro sono una buona squadra, di qualità, hanno vinto a San Siro e vincere lì non sarà semplice. Le insidie sono sempre dietro l'angolo e si può ribaltare tutto»