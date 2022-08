Zerbin, l'agente nel ritiro del Napoli: «Oggi con Giuntoli, vuole giocare»

Tra i rebus di questa estate azzurra anche Alessio Zerbin, esterno che ha giocato in prestito a Frosinone l'ultimo anno e che non sa ancora se resterà al Napoli nella prossima stagione. «Ho appuntamento oggi con Giuntoli in ritiro, perché bisogna fare un discorso per il calciatore. Fin qui Alessio è stato utilizzato poco, ma siamo agli inizi» ha spiegato l'agente Furio Valcareggi a Radio Kiss Kiss.

«Ci fidiamo della bravura di Alessio, poi Spalletti farà le sue valutazioni. Giocare nel Napoli non è facile, ma ci proveremo fino all’ultima goccia di sudore» ha detto Valcareggi. «Siamo aperti a tutte le soluzioni, ma la più gradita è restare a Napoli magari giocando un po’ di più di quello fatto finora in ritiro. Il Napoli lotta per il podio, come non si può non voler restare? Nessun pazzo non vorrebbe giocarci. Lottare per la Champions per Zerbin è un sogno che si è avverato».