Zerbin non si muove da Napoli: «Meglio la panchina in azzurro»

Primo anno in prima squadra per Alessio Zerbin, che nel Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a ritagliarsi spesso spazi importanti in questa prima parte di stagione ormai alle spalle. L'esterno azzurro classe 1999 non si muoverà da Napoli, a detta del suo procuratore: «Vale più la panchina del Napoli - con la Champions e lo scudetto in ballo - che andare altrove a giocare magari cinque o sei gare».

Premiato in un evento a Firenze, il suo agente Furio Valcareggi chiude il mercato. «Spero che il Napoli vinca lo scudetto, Zerbin è come un figlio per me. Ha giocato quattro partite in campionato e ha anche giocato un'ora nel girone di Champions. Non si muove dal Napoli, sta benissimo lì ed è sempre pronto ad entrare. Non scherziamo, resterà in azzurro». Lo scorso ottobre il club azzurro gli ha anche rinnovato il contratto fino al 2027.