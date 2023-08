Zielinski, altro che addio: pranzo con i compagni a Varcaturo

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno, l'occasione ideale per gli azzurri per un pranzo all'aria aperta e a due passi dal mare.

Questa la scelta anche per Piotr Zielinski: il polacco scaccia via i rumors di un eventuale addio al club azzurro e sceglie di pranzare con i compagni Lobotka, Di Lorenzo e Demme in un noto locale del litorale domizio. Con loro anche Costantino Intemerato, barbiere di molti azzurri presenti nella squadra di Garcia.