Entrano nella fase calda le situazioni di Lozano e Zielinski, i due azzurri in scadenza nel 2024. De Laurentiis a Espn ha parlato dell'attaccante messicano. «Non credo che Lozano sia uno stupido, quando arriverà il momento di incontrare Garcia forse capirà che sarà meglio prolungare il contratto oppure andare altrove». Per il Chucky, che finora non ha rinnovato con il club azzurro, durante questo mercato estivo sono rimbalzate voci di interessamenti di club di Premier League, turchi e di quelli arabi. Tra gli esterni sondati dal Napoli c'è lo svedese Karlsson dell'Az, esterno che può giocare in attacco sia a destra che a sinistra.

In scadenza tra un anno c'è anche Zielinski che finora non ha rinnovato co il Napoli (ma il discorso resta aperto). Dall'Arabia Saudita è spuntata la voce della mossa effettuata dall'Al-Ahly Jeddah, che sta trattando per il polacco: il club arabo è pronto a un'offerta al Napoli (che sarebbe intorno ai 25 milioni) e a un triennale con cifre molto importanti per il polacco. Situazione che potrebbe prendere corpo con Zielinski che potrebbe dire sì al maxi ingaggio proposto del club arabo (l'ingaggio sarebbe di 12 milioni a stagione). Resta comunque in corsa la Lazio che dovrà sostituire Milinkovic Savic che andrà in Arabia Saudita all'Al Hilal per 40 milioni. Con la partenza del serbo, il centrocampista polacco sarebbe il profilo ideale per Sarri che lo ha già avuto a Napoli. Ma in questo momento l'Al Ahly è da considerare la squadra più avanti nella corsa per Zielinski.

Il Bayern Monaco ha pronto il pagamento della clausola (circa 60 milioni) per Kim, la formalizzazione è in arrivo (l'ultimo giorno utile per effettuate l'operazione è il 15 luglio, cioè sabato, giorno della scadenza della clausola). Appena si materializzerà la cessione del difensore sudcoreano il Napoli affonderà il colpo per acquistare il suo sostituto da mettere a disposizione di Garcia.

La prima scelta per il centrale da affiancare a Rrahmani resta l'inglese Kilman, pronto un nuovo affondo per trovare l'accordo con il Wolverhampton (un'operazione intorno ai 30 milioni di euro). Il difensore centrale inglese è il primo della lista di preferenze, la trattativa può riaccendersi da un momento all'altro. L'altra opzione forte è quella del giapponese Itakura del Borussia Monchengladbach, una trattativa che potrebbe chiudersi su cifre più basse (intorno ai 18 milioni). E poi ci sono altri possibili idee, tra le quali quelle del greco Mavropanos dello Stoccarda, dell'olandese Doekhi dell'Union Berlino e dal croato Sutalo della Dinamo Zagabria.

Di Lorenzo formalizzerà a breve il rinnovo con il Napoli, Zanoli interessa a diversi club e dovrebbe andare in prestito al Genoa. L'obiettivo numero per la sua sostituzione è Faraoni del Verona, l'operazione per il suo trasferimento al Napoli è già molto ben avviata. Zerbin ha richieste di club di serie A ma potrebbe restare.