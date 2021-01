Più di 4mila euro, questa la cifra finale dell'asta che ha visto protagonista nell'ultimo mese Piotr Zielinski. Il polacco aveva donato a The Great Orchestra of Christmas, associazione polacca che si occupa di dare un futuro a tutti i meno fortunati e che organizza iniziative speciali per il periodo natalizio, la maglia azzurra numero 10 indossata dal Napoli in occasione della scomparsa di Diego Armando Maradona. La notizia è stata data dalla compagna di Piotr su Instagram.

