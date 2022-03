Zielinski, retroscena di mercato: «Nel 2019 vicino al Barcellona»

Non il momento migliore della stagione per Piotr Zielinski, panchinato da Luciano Spalletti nelle ultime uscite con il Napoli e ora chiamato al riscatto con la nazionale polacca. Il punto più alto della stagione, al momento, resta il bellissimo gol del Camp Nou contro il Barcellona in Europa League: «È stato fantastico, anche perché in tribuna c'era la mia famiglia. Non capita tutti i giorni di segnare in uno stadio come quello, dove sono passati tanti grandi campioni del calcio. Lo ricorderò per tutta la vita» ha detto il centrocampista polacco.

Nella sua lunga intervista a Radio Polska Europa, poi, Zielinski ha anche svelato un retroscena che riguarda il mercato e il Barcellona. «C'è stato qualcosa, l'interesse era concreto. Ma alla fine non si è realizzato» ha detto il calciatore del Napoli, che ha spiegato anche la sconfitta al ritorno in Europa: «Sono una squadra forte, con tanti campioni e un allenatore in gamba. Torneranno presto ai massimi livelli europei». L'obiettivo, stasera, è battere Ibrahimovic e la Svezia per il Mondiale: «Non ho dubbi, sarà una delle sfide più importanti della mia vita».