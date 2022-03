Zielinski convocato in nazionale: ma con la Russia non si giocherà

Presente, come sempre, nella lista dei convocati per la nazionale. Piotr Zielinski a fine mese farà ritorno in Polonia, convocato dal ct Czesław Michniewicz per la sosta di campionato prevista tra qualche settimana. Il centrocampista del Napoli è stato inserito nella lista di calciatori polacchi che «si uniranno al ritiro della nazionale» si legge dal comunicato visto che, da indicazioni della FIFA, non si giocherebbe al momento il Playoff per il Mondiale 2022 contro la nazionale della Russia, esclusa da ogni competizione calcistica a causa del conflitto armato in Ucraina e impegnata in queste ore nel ricorso al TAS di Losanna.

