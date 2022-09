Zielinski convocato dalla Polonia: Nations League con Milik e Piatek

30 convocati e tra questi non poteva mancare Piotr Zielinski. La Polonia richiama il centrocampista del Napoli autore di un'ottima partenza in stagione con già 3 reti segnate tra campionato e Champions League. Insieme con il calciatore azzurro, tra i convocati anche Piatek - della Salernitana - e Milik, protagonista in Serie A dopo l'arrivo alla Juventus.

🔴 MAMY POWOŁANIA!

Trener reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz ogłosił nazwiska piłkarzy na wrześniowe mecze Ligi Narodów 🇵🇱 pic.twitter.com/rWaD2IWBfi — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 12, 2022