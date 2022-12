Zielinski, che delusione: «Potevo fare gol»

3-1, la Francia si sbarazza della Polonia e rispedisce a casa anche Piotr Zielinski. «Nel primo tempo siamo andati bene, forse la nostra miglior prestazione in questo Mondiale. Abbiamo affrontato i campioni in carica, qualche volta li abbiamo messi in difficoltà ma in generale si vedeva che loro hanno tantissima qualità, sono troppo forti» ha detto il centrocampista del Napoli che nel primo tempo avrebbe potuto cambiare il match.

«La mia occasione? Che rammarico, ho voluto tirare forte vista la disposizione dei difensori, magari ho sbagliato, peccato. Potevo fare gol e andare in vantaggio, ma anche con il mio gol non sarebbe cambiato tanto. Mancava troppo tempo alla fine e la Francia può cambiare la partita a ogni occasione» ha spiegato ai microfoni Rai. «Il bilancio è positivo: ci siamo qualificati ai gironi, ci mancava da tanto, dobbiamo essere orgogliosi e oggi abbiamo fatto bene. Dobbiamo avere più coraggio e più determinazione, possiamo fare buone cose».