Zielinski, dopo il Napoli solo la Premier League?

Il futuro di Piotr Zielinski sembra essere sempre più in bilico. Il centrocampista polacco del Napoli, infatti, ha il contratto in scadenza tra un anno e un ingaggio troppo importante per quelli che possono essere i parametri del club di Aurelio De Laurentiis, impegnato negli ultimi mesi in una operazione di taglio agli stipendi di tutta la rosa napoletana.

Secondo i media polacchi, però, il futuro non è ancora scritto: Zielinski potrebbe decidere per un minimo taglio all'ingaggio (da 3,5 a 2,5 più bonus) per restare a Napoli, essendo uno dei veterani della squadra di Spalletti. In caso di mancato accordo, però, il suo futuro può essere solo in Premier League: Piotr "sogna" da sempre un'occasione in Inghilterra e le precedenti volonta di club come Everton e Liverpool potrebbero convincerlo a trasferirsi in Premier per l'ultima parte della sua carriera.