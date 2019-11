LEGGI ANCHE

Leader della sua Polonia, che batte la Slovenia e chiude il girone di qualificazione ai prossimi Europei 2020 al primo posto. Piotr Zielinski torna acon alle spalle il brutto episodio della scorsa settimana e con rinnovato entusiasmo ritrovato in nazionale.«Guardando a quanto fatto nelle ultime uscite, il nostro gioco è di ottimo livello. Creiamo tante situazioni in attacco, bisogna guardare al futuro con entusiasmo» ha detto il polacco a fine partita. «Questa nazionale ha qualità, abbiamo competitività in ogni ruolo, ora dobbiamo divertirci. Se vogliamo fare bene dobbiamo essere preparati per affrontare tutti. Non ci saranno squadre abbordabili agli Europei». Nelle altre partite, vinceda titolare con la Macedonia (1-0 con Israele), mentre Dries Mertens viene risparmiato dalche passeggia 6-1 contro Cipro.