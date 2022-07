Zielinski e l'esame di maturità: raccoglierà lui l'eredità di Mertens

Difficile che sorrida. Piotr Zielinski non è un tipo particolarmente solare. È uno concentrato sul lavoro, sul campo e sulla famiglia. Per il resto non si lascia mai trasportare dagli eventi. Ecco perché anche quando vince qualcosa o segna un gol decisivo, difficilmente si lascia andare. È una questione di carattere, di approccio alla vita e alla professione di calciatore, che certe volte rischia di coinvolgerti talmente tanto da farti approdare su un altro pianeta. Non è questo il caso del polacco, che è il classico ragazzo «casa e chiesa», anzi «casa e campo». Vive a pochi passi dal centro sportivo di Castel Volturno, non va mai alla ricerca di copertine o riflettori, mantiene un profilo basso, senza creste, piercing o tatuaggi.



Ha chiuso la sua sesta stagione con la maglia del Napoli segnando un gol all'ultima di campionato in casa dello Spezia. Il miglior modo per dirsi «arrivederci» con il campionato che verrà. D'altra parte Piotr pur non essendo un attaccante, non essendo un rapace d'area di rigore, è uno che indirettamente vive per il gol. Questione di attitudine. Questione di qualità. Fin dai suoi primissimi passi in Italia (con l'Udinese) ha fatto capire che nel suo dna c'è il gol ben scritto a caratteri chiarissimi. E allora sia a Empoli che poi a Napoli - quando è arrivato nell'estate 2016 - ha deliziato il suo pubblico con gol e giocate tutt'altro che banali. Unico problema di una carriera che fin qui aspetta il definitivo salto di qualità, è stata fin qui la costanza. Ha vissuto gli ultimi sei anni a Napoli costantemente sulle montagne russe: momenti altissimi, alternati a momenti di totale assenza. E ora, alle porte del suo 7 anni, ha tutta la voglia per invertire la rotta. A fargli l'assist (per una volta i ruoli si sono invertiti) è stato Mertens, che di fatto gli ha ceduto il posto da trequartista alle spalle di Osimhen. Perché in attesa di capire chi e soprattutto se arriverà qualcuno al posto del belga, il ruolo di sottopunta è tutto di Zielinski. Il polacco ha le caratteristiche ideali per raccogliere l'eredità di Dries, per essere il grimaldello perfetto per aprire le difese avversarie, ma ora dovrà dimostrare a Spalletti di meritare quella maglia.





Per convincere l'allenatore a puntare forte su di lui, quindi, ha deciso di presentarsi al ritiro in Trentino tirato a lucido. Merito di una serie di allenamenti personalizzati che lo hanno tenuto in forma durante le vacanze. Perché la famiglia e il relax sono importanti, ma un posto centrale nel sistema solare di Spalletti sarebbe ancor più rigenerante per Zielinski. Si è impegnato, ha fatto gli straordinari con l'obiettivo preciso si mettersi subito in mostra agli occhi di un allenatore che già ha un grande considerazione dei suoi mezzi, ma è ancora in attesa dell'ultimo salto di qualità. Quello della definitiva consacrazione. I numeri della passata stagione parlano chiaro. In campionato ha saltato appena 3 partite (due per problemi di natura fisica e una soltanto per scelta tecnica) a dimostrazione della stima e della fiducia assoluta che l'allenatore ha nei suoi mezzi. E ha condito la sua stagione con 8 reti (6 in campionato e 2 in Europa League) e 5 assist (tutti in serie A): bottino di assoluto rispetto per un giocatore che ha a volte è partito anche dalla mediana, dovendosi sacrificare anche nel ruolo di mezzala. Ora, però, le sue prospettive cambieranno. Perché con l'addio di Mertens toccherà a Zielinski (almeno prima dell'eventuale arrivo di Deulofeu) accendere la luce alle spalle di Osimhen. Farsi trovare in condizioni fisiche ottimali è il primo passo in vista di una stagione lunga nella quale per altro Zielinski ha tutta la voglia di brillare anche con la maglia della sua Polonia durante l'insolito Mondiale d'inverno.