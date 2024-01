Fiorentina-Napoli, Zielinski in panchina: è la seconda esclusione di fila per Piotr

Quante sorprese nella formazione ufficiale di Walter Mazzarri per Fiorentina-Napoli, semifinale della Supercoppa Italia che si gioca questa sera a Riad.

L'allenatore toscano lascia fuori Piotr Zielinski: il polacco era atteso nuovamente titolare ma non sarà in campo e andrà in panchina, dopo essersi regolarmente allenato con i compagni in questi giorni in Arabia Saudita.

Per Zielinski è la seconda esclusione di fila: anche con la Salernitana in campionato, infatti, Piotr non era sceso in campo e non era a disposizione dell'allenatore, addirittura finendo in tribuna. Un'esclusione eccellente quella del polacco, che fa il paio con i tanti rumor di calciomercato sul futuro, con il contratto ormai in scadenza tra pochi mesi. Mazzarri per la sfida in Arabia Saudita ha scelto il 3-4-3: senza Zielinski in campo, centrocampo a due con Lobotka-Cajuste, accompagnati da Mazzocchi a destra e Mario Rui a sinistra.