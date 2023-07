Zielinski e Mertens di nuovo insieme? Il Galatasaray prepara l'offerta al Napoli

Il futuro di Piotr Zielinski non sarà alla Lazio: il club di Claudio Lotito sembra aver certificato il mancato passaggio del centrocampista polacco in biancoceleste - su richiesta dell'ex allenatore Sarri - nelle ultime ore, con Zielu che ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Napoli ma sembra sempre più vicino alla permanenza in azzurro con il rinnovo.

Secondo il portale turco Sportcell, però, su Zielinski avrebbe messo gli occhi anche il Galatasaray, club fresco campione di Turchia che ha tra le sue fila un altro ex napoletano come Dries Mertens, arrivato proprio un anno fa dopo l'addio all'azzurro. Il polacco può essere un obiettivo del Galatasaray in caso di complicazioni con Aurelio De Laurentiis a Castel di Sangro.